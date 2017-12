Raymond van Barneveld bereikt als eerste kwartfinales op WK darts

DEN HAAG - Raymond van Barneveld heeft woensdag als eerste de kwartfinales bereikt op het WK darts in Londen. De Hagenaar versloeg zijn landgenoot Vincent van der Voort met 4-1. Van der Voort had alleen in de tweede set een antwoord op het spel van 'Barney'. In de volgende ronde treft hij titelverdediger Michael van Gerwen, die met de nodige moeite won van Gerwyn Price uit Wales (4-2).

Van Barneveld had eerder de Engelsman Richard North (3-0) en in de tweede ronde de Australiër Kyle Anderson (4-1) verslagen. De Hagenaar is als negende geplaatst in Alexandra Palace. Hij kwam tegen Van der Voort op een gemiddelde net boven de 100. Van der Voort, die sterk was begonnen, bleef steken op 93,45. 'Hij maakte het me in het begin lastig, maar ik bleef gefocust', keek Van Barneveld bij RTL7 terug. 'Ik dacht: dit wordt een lastig avondje.' Dat viel uiteindelijk mee.

'Barney' ging er vooraf al vanuit dat hij in de kwartfinales Van Gerwen zou treffen. 'Zonder arrogant te willen zijn, dat kon ik uit het speelschema al wel opmaken. Ervan uitgaande dat hij vanavond wint: ik ben me er al weken op aan het voorbereiden. Je moet tegen Michael "hogeschooldarts" laten zien. Anders is het een handje en kun je naar huis. Deze wedstrijd zit al weken in mijn hoofd.'