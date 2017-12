Deel dit artikel:











Groene Hart meest gastvrije ziekenhuis: 'Naast goede zorg is ook gastvrijheid belangrijk' Spelen op de kinderafdeling van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda (Foto: Omroep West)

GOUDA - 'Goede zorg is natuurlijk het allerbelangrijkst,' zegt Esther Plantenberg van de afdeling Gastvrijheid van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. 'Maar het wordt ook steeds belangrijker wat je in huis hebt aan voorzieningen, en hoe de patiënt wordt bejegend.' En dat zit in het Groene Hart Ziekenhuis wel snor. Plantenberg: 'Dat zit in onze genen, een natuurlijke gastvrije houding.'

Het afgelopen jaar is de zorg veel in het nieuws geweest, en niet altijd even positief. Meestal draait het om geldtekort, personeelstekort, dus zorg tekort. Maar er zijn duizenden mensen die toch elke dag weer hun beste beentje voorzetten. Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda werd vorige maand zelfs uitgeroepen tot meest gastvrije ziekenhuis in onze regio. Patiënten, bezoekers en personeel kunnen zich laven aan een sapje of een broodje in één van de café's. En de ziekenhuiskeuken biedt patiënten een uitgebreid Beleef-menu. Patiënte mevrouw Van der Linden kiest vanuit haar ziekbed voor een luxe broodje. 'Zelfs als je geen trek hebt nodigt het toch uit voor minimaal een paar happen eten.'