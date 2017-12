Chauffeurs regiotaxi Groene Hart even uitgehopt

GOUDA - De chauffeurs van de regiotaxi van Groene Hart Hopper uit Gouda rijden donderdag even niet. Ze voeren actie tegen de manier waarop zij een nieuw contract 'door hun strot geduwd krijgen', aldus één van hen. Op een bijeenkomst besloten zo'n 36 aanwezige chauffeurs woensdagavond om daartegen in actie te komen.

Vorige week verloor de firma Van Rhijn uit De Meern het contract voor de regiobusjes. De betrokken gemeenten (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) waren de wanprestaties van de vervoerder meer dan zat. Het regende voortdurend klachten over veel te lange wachttijden.

Het regiovervoer wordt vanaf 1 januari tijdelijk (tot de nieuwe aanbesteding in de zomer) overgenomen door Wegman Personenvervoer uit Ameide. Dat bedrijf zou ook alle chauffeurs overnemen. Maar de chauffeurs voelen zich met de rug tegen de muur gezet. 'Vlak voor de kerst kregen we een wurgcontract opgestuurd, daar mochten we tijdens de kerst over nadenken, maar er was niemand bereikbaar. Dat is veel te kort dag.'

'Gemeenten moeten verantwoordelijkheid nemen'





Volgens FNV-bestuurder Herbert Römer moesten de chauffeurs een verklaring ondertekenen dat zij vrijwillig ontslag nemen. Het nieuwe contract zou tijdelijk zijn, tegen veel slechtere voorwaarden.

'We hebben afgesproken dat niemand tekent. En wanneer de gemeenten niet vóór 1 januari hun verantwoordelijkheid nemen, gaan we ook niet rijden. Dan hebben de gemeenten echt een probleem.' De betrokken bedrijven en gemeenten waren nog niet bereikbaar voor commentaar.

