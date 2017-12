Deel dit artikel:











Bestuurder bestelbus rijdt door na aanrijding, voetganger zwaargewond Foto: Regio15

DEN HAAG - De bestuurder van een bestelbus is woensdagavond aangehouden omdat hij na een aanrijding op de Meppelweg in Den Haag zou zijn doorgereden. Volgens nieuwssite Regio15 is een voetganger zwaargewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeluk gebeurde rond 20.20 uur ter hoogte van de Maartensdijklaan. De chauffeur van het busje raakte bij de aanrijding een kentekenplaat kwijt. Daardoor kon hij zonder al te veel moeite elders in Den Haag worden gearresteerd. De politie doet onderzoek naar wat er precies is voorgevallen. Getuigen kunnen zich telefonisch melden via 0900-8844.

