West Wekker: Vuurwerkverkoop van start en wintercircus Carnivale is terug

REGIO - Goedemorgen! Omdat het zondag oudjaar is en er dan geen vuurwerk mag worden verkocht, gaat de vuurwerkverkoop vandaag al van start. Maar er is meer nieuws. Een man die doorreed na een zwaar ongeval is aangehouden. En wintercircus Carnivale is weer terug. Dit is de West Wekker!

1. Vuurwerkverkoop van start

Vanaf vandaag kan je weer vuurwerk kopen! Van donderdag tot en met zaterdag mag vuurwerk worden verkocht. Op oudjaarsdag zijn vuurwerkwinkels dicht, omdat het dan zondag is.

2. Bestuurder bestelbus rijdt door na aanrijding, voetganger zwaargewond

De politie heeft de bestuurder van een een bestelbus opgepakt. Hij zou na een aanrijding op de Meppelweg in Den Haag zijn doorgereden. Een voetganger is volgens Regio15 zwaargewond geraakt. De chauffeur van het busje verloor bij het ongeluk zijn kentekenplaat, waardoor hij elders in de stad kon worden aangehouden.

3. Kai Verbij op kortste afstand naar Olympische Spelen, Kjeld Nuis en Hein Otterspeer niet

Bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen heeft Kai Verbij uit Hoogmade zich op de 500 meter geplaatst voor de Winterspelen in Pyeonchang. Hij werd na Ronald Mulder tweede. Hij moest de race alleen rijden, na een dubbele valse start van Dai Dai Ntab. Het worden de eerste Olympsiche Spelen van Verbij. Ook Annouk van der Weijden kwam gisteren in actie, maar het lukte haar niet om een olympisch startbewijs voor de 3 kilometer te bemachtigen.

4. Wintercircus Carnivale na een jaar afwezigheid terug in Den Haag

Het festival Carnivale is na een jaar weer terug van weggeweest in het Haagse Huijgenspark. Tot en met komende zaterdag kunnen bezoekers zich vergapen aan attracties als het vlooiencircus, een vuurvreter, dwergen en de kop van jut. Vorig jaar ging het wintercircus niet door, omdat de gemeente geen subsidie verstrekte.

5. Haagse raad komt terug van vakantie voor spoeddebat over cultuurcomplex

En vanavond wordt er gesproken over het Cultuurcomplex aan het Spui in Den Haag. De Haagse gemeenteraad onderbreekt de kerstvakantie om wethouder Joris Wijsmuller aan de tand te voelen over het stilleggen van de bouw van het nieuwe cultuurgebouw. Er is een conflict tussen de bouwer en de gemeente over de kosten.

Het weer: Het wordt vandaag guur met winterse buien. Er kan natte sneeuw vallen. Het was vannacht zo'n 4 graden en daar komt overdag slechts 1 graadje bij. Het wordt dus 5 graden.

Vanavond op TV West: Ik denk aan jou (aflevering 4/4)

In ‘Ik denk aan jou’ brengt presentator Johan Overdevest licht in de donkere decembermaand bij eenzame Hagenaars. Uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat ruim 18.000 inwoners van Den Haag vanaf 20 jaar zich eenzaam voelen. Mensen voelen zich eenzaam om verschillende redenen eenzaam voelen. Ze zijn letterlijk alleen, door het wegvallen van een partner, omdat ze ziek zijn of omdat de taak van mantelzorger zwaar op hun schouders drukt. Johan bespreekt de problemen en brengt een beetje licht in de duisternis, met de liefdevolle luchtigheid die zo kenmerkend is voor de TV West-presentator. Gelukkig zijn er in Den Haag veel initiatieven die ertoe bijdragen dat mensen met elkaar in contact komen. De Boodschappen Begeleidingsdienst bijvoorbeeld begeleidt mensen die weinig contacten hebben, slecht ter been zijn of zich onveilig voelen. Ook zien we initiatieven als ‘Open je hart’ en ‘Het Voor Elkaar Café’ in het nieuwe televisieprogramma. Last but not least gaat Johan Overdevest de straat op met de vraag ‘Kent u iemand die eenzaam is?’. Gewapend met een goedgevuld kerstpakket staan zij later samen bij diegene op de stoep. De moraal van het programma is dat niemand alleen mag zijn in december.