ChristenUnie/SGP wil meer sociale huurwoningen in chiquere Haagse wijken

DEN HAAG - Er moeten de komende tijd meer sociale huurwoningen komen in de chiquere wijken op het Haagse zand en meer middeldure woningen voor gezinnen op het minder welvarende Haagse veen. Dat staat in het concept verkiezingsprogramma van de Haagse ChristenUnie/SGP.

ChristenUnie/SGP-lijsttrekker Pieter Grinwis vindt de verschillen tussen arm en rijk in Den Haag te groot. Hij wil daarom dat buurten gemengder worden.

'Het is gewoon niet sociaal hoe de gemeente het afgelopen decennium met een wijk als Moerwijk is omgegaan. In deze wijk met veel goedkope sociale huurwoningen met nota bene hardnekkige vocht- en schimmelproblematiek zijn de afgelopen jaren zeer veel kwetsbare mensen komen wonen. Het sociale weefsel is stuk, de rek is eruit en de balans tussen wat we van de sociaal zwakkeren vergen en van de sociaal sterkeren vragen is zoek', zegt Grinwis.



Groene en duurzame stad

Naast de roep om meer sociale huurwoningen in het rijkere deel van Den Haag en meer gezinswoningen in het minder rijke deel, wil de partij ook een groene en duurzame stad. 'We hebben de stad te leen van onze kinderen en willen deze graag netjes aan hen doorgeven. Er is de komende raadsperiode en in de jaren daarna heel veel werk te doen om Den Haag van schone energie te voorzien en klimaatneutraal te maken.'

De partij wil ook dat Den Haag uit de 'ondemocratische' metropoolregio Rotterdam Den Haag stapt. ChristenUnie/SGP wil daarnaast met een actieplan komen om meer mannen voor de klas te krijgen en zo ook het lerarentekort terug te dringen.



Prostitutie

In 'Den Haag voor elkaar', zoals het programma heet, staan ook heel wat punten waar de partij zich al jaren voor inzet. Zo wil ChristenUnie/SGP dat winkeliers die op zondag dicht zijn, daar geen boete voor krijgen. Ook zet de partij zich in tegen prostitutie. Mensen die een prostituee bezoeken, moeten als het aan de partij ligt minimaal 21 jaar zijn.

In januari wordt het programma definitief gemaakt.

LEES OOK: