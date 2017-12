Vreugdevuur deel 2: De stapel groeit

DEN HAAG - Terwijl half Den Haag deze week lekker uitslaapt, wordt er op Scheveningen keihard gewerkt aan de bouw van het vreugdevuur. En dat is een behoorlijke klus. In totaal gaan er zo'n 100.000 pallets doorheen.

Op de derde dag begint er weliswaar een mooie toren te ontstaan, in de verte zien de Scheveningers de vuurstapel van de rivalen ook groeien. Twee teamleden van de oude garde voelen ieder jaar die vuurstrijd weer. 'Het gaat niet om het feest. We willen graag winnen van Duindorp. De strijd geeft ons de adrenaline om door te bouwen.'

Het stapelen van de pallets gaat niet zonder risico. Ik ben tien meter naar beneden gevallen een paar jaar geleden', zegt een teamlid. 'Maar dat was mijn eigen schuld.' De bouw wordt dan ook in de gaten gehouden door de politie en de gemeente. 'Ik vind het eigenlijk maar een schijnvertoning. Van de politie heb je geen last maar ik heb weinig met de gemeente.'

Vreugdevuren op TV West





Tot 31 december houdt verslaggever Erik Kooyman je dagelijks op de hoogte over de voortgang van de bouw. De ontsteking van de vreugdevuren en alle andere festiviteiten zie je in de live uitzending van TV West op Oudjaarsavond vanaf 23:30 uur.

