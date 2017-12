Vrouw in auto bevallen van dochter Majdouline

LEIDEN - Hoera, een meisje! Agenten kwamen donderdagochtend een bijzondere situatie tegen tijdens hun dienst: een vrouw was aan het bevallen in haar auto. De agenten vertellen op Instagram hoe ze de vrouw hebben geholpen.

De auto van de vrouw stond op de Zoeterwoudsesingel in Leiden. Door onbekende redenen had ze het ziekenhuis niet gehaald en was aan het bevallen in haar auto.

De politie reed er toevallig langs, samen met een ambulance. Moeder en pasgeboren baby zijn snel naar het ziekenhuis vervoerd. 'Moeder en dochter Majdouline maken het goed. Wij wensen het gezin heel veel geluk en liefde toe met het nieuwe wondertje', schrijft de politie.

