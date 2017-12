In badpak uit 1900 het nieuwe jaar induiken

DEN HAAG - Naast enthousiastelingen met oranje mutsen en hippe bikini's zullen tijdens de nieuwjaarsduik op Scheveningen ook tientallen deelnemers in historische badoutfits de revue passeren. Dat gebeurt op initiatief van de organisatie Feest aan Zee.

Ongeveer zeventig mensen zullen de koude zee trotseren zoals ze dat begin 1900 zouden doen: met gestreepte badpakken met lange pijpen. 'En die hele groep vormt de eerste linie van de meute', zegt organisator Jackie van der Vlis.

De nieuwjaarsduik vormt in 2018 de aftrap van de festiviteiten rondom '200 jaar Scheveningen'. Om dat moment extra feestelijk te maken bedacht de organisatie dit thema.



Wedstrijd

Voor de actie was veel animo; honderden mensen meldden zich aan. 'Helaas hadden we niet voor iedereen een badpak', vertelt Van der Vlis. 'Maar we hopen dat mensen die niet mee kunnen doen het alsnog leuk vinden om zich te verkleden. De best uitgedoste deelnemer maakt zelfs kans op een overnachting in het Kurhaus.'

