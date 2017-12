Westlanders willen eigen vreugdevuur

WESTLAND - In navolging van Duindorp en Scheveningen moet ook het Westland een eigen vreugdevuur krijgen tijdens de jaarwisseling. Volgend jaar zou de eerste editie moeten plaatsvinden. Initiatiefnemer Micha Plugge hoopt binnenkort een stichting op te richten om alles zo professioneel mogelijk te laten verlopen.

Plugge is zelf voormalig Duindorper en gaat nog elk jaar kijken bij de opbouw van het vreugdevuur op het strand. Zes jaar geleden verhuisde hij naar Naaldwijk. 'Hier maken we wat vuurtjes in tonnetjes, maar een echt vreugdevuur is natuurlijk veel leuker.'

Plugge krijgt via Facebook al veel positieve reacties, maar zoekt nog mensen die serieus met hem om tafel willen.'We willen uiterlijk februari toestemming hebben van de gemeente, want er komt veel kijken bij de voorbereidingen. We willen met de gemeente en politie overleggen en we zoeken sponsors en een beveiligingsbedrijf.'



'Minder vuurwerkoverlast'

Plugge verwacht dat met zo'n spektakel de vuurwerkoverlast in Westland zal verminderen. Veel jongeren zullen tussen Kerst en Oud en Nieuw bezig zijn met de bouw van de toren van pallets. 'Er is minder rottigheid, veel jongeren zijn van de straat af'.

De Naaldwijker heeft ook al een mogelijke locatie op het oog: Het braakliggend terrein langs de Middel Broekweg in Naaldwijk tegenover Flora Holland. Die plek is in zijn ogen een echte blikvanger omdat er veel verkeer langskomt. 'Je kunt er ook makkelijker de pallets aanvoeren dan op het strand van Monster of TerHeijde.'



'Succes' vanuit Duindorp

Op het strand bij Duindorp hebben ze inmiddels gehoord van de plannen in Naaldwijk. Rinus Taal van de organisatie wenst de Westlanders succes. 'Als ze nog wat pallets tekort komen, komen ze die hier maar halen. Wij hebben genoeg,' zegt hij lachend.

Hij voegt eraan toe dat je zo'n vreugdevuur niet zo even organiseert. 'Er komt veel bij kijken, het zijn niet alleen de pallets. Het is eigenlijk één groot bedrijf.' De gemeente Westland is nog niet op de hoogte van het plan, maar staat in principe altijd open voor goede initiatieven van burgers.

