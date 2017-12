Werkstraf voor dodelijk ongeluk in centrum Den Haag

DEN HAAG - De Haagse rechtbank heeft een 47-jarige vrachtwagenchauffeur veroordeeld tot 160 uur werkstraf vanwege een dodelijk ongeval in het centrum van Den Haag in april 2015, bij de kruising van de Schedeldoekshaven met het Spui. Een Slowaakse man op de fiets kwam onder de vrachtwagen terecht, met fatale gevolgen.

Het slachtoffer fietste met een collega vanaf de Schedeldoekshaven rechtdoor, terwijl de vrachtwagen het Spui opdraaide. Het verkeerslicht voor fietsers stond op groen, maar de vrachtwagenchauffeur gaf geen voorrang. Door de aanrijding liep de Slowaak, een bouwvakker van middelbare leeftijd, een interne bloeding op. Die werd hem fataal.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden een geldboete van 750 euro tegen de vrachtwagenchauffeur. De rechtbank tilt echter zwaarder aan de verkeersfout die de Hagenaar heeft gemaakt en legt hem daarom een werkstraf van 160 uur op. 'De verdachte heeft aanmerkelijk onvoorzichtig gereden', zei de rechter donderdag bij de uitspraak.



Spiegel verkeerd afgesteld

Volgens de rechter stond de spiegel op zijn vrachtauto verkeerd afgesteld. Verder zou de chauffeur ook op tijd in de spiegel hebben gekeken. 'Het ongeval is aan verdachte te wijten', zei de rechter. In het vonnis houdt de rechtbank er wel rekening mee dat de chauffeur zich het dodelijk ongeval erg aantrekt. Bovendien weegt ze mee dat de man, die al bijna dertig jaar chauffeur is, nooit eerder ongelukken heeft veroorzaakt.

Daarom wordt zijn rijbewijs niet ingetrokken. Het OM had tegen de man, bij wijze van waarschuwing, nog wel een voorwaardelijke intrekking van het rijbewijs geëist voor de duur van vier maanden.

LEES OOK: Bestuurder bestelbus rijdt door na aanrijding, voetganger zwaargewond