Gert Aandewiel aangesteld als nieuwe trainer van Quick Boys

KATWIJK - Quick Boys heeft Gert Aandewiel aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Hij tekent een contract voor 1,5 jaar bij de Katwijkse derdedivisieclub. Dat is te lezen op de website van Quick Boys, dat eerder deze maand Jan Zoutman ontsloeg. Interim-trainer Laurens Mouter en clubicoon Dirk Kuijt blijven aan als assistenten.

Aandewiel (48), die ook werkzaam is als docent bij de KNVB, gaat zijn tweede periode als coach van Quick Boys tegemoet. Eerder stond hij tussen 2001 en 2005 aan het roer, wat hem twee kampioenschappen en een Rinus Michels Award voor beste amateurtrainer (2004) opleverde. Ook heeft hij een succesvol verleden als voetballer op sportpark Nieuw Zuid. In het betaald voetbal kwam hij achtereenvolgens uit voor FC Volendam, Sparta Rotterdam en FC Dordrecht.

'Het lag in de lijn der verwachtingen dat ik met ingang van het seizoen 2018-2019 voor de groep zou komen te staan', verklaart Aandewiel op de clubsite. 'Toen ik door het bestuur werd benaderd om per direct aan de slag te gaan, voelde ik me min of meer verplicht om de toegeworpen handschoen op te nemen. De huidige selectie is immers onder mijn leiding samengesteld. Daarnaast ben ik trainer van beroep en Quick Boys is en blijft mijn club. Ik heb dan ook weloverwogen ingestemd met het verzoek.'



Technisch manager

Als trainer werkte Aandewiel bij de profclubs HFC Haarlem, Sparta Rotterdam, NAC Breda, FC Oss en het Armeense FC Banants. In oktober 2014 keerde hij als technisch manager terug bij zijn oude liefde Quick Boys. 'Het voordeel is dat ik alle spelers ken en andersom', aldus Aandewiel. 'Ook is Nieuw Zuid bekend werkterrein voor mij. Ik zal niet met aanpassingsproblemen kampen. Er liggen voor ons voldoende kansen om het seizoen tot een succes te maken.'

