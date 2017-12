Jongens (17 en 18) aangehouden voor straatroof

GOUDA - Twee jongens van 17 en 18 jaar uit Gouda zijn woensdagavond aangehouden voor een straatroof in het Steinse Groen in hun woonplaats. De twee bedreigden twee mensen met een vuurwapen en gingen er met hun geld vandoor.

Dit gebeurde in het park, waarna de verdachten wegrenden in de richting van station Gouda Goverwelle. Na een achtervolging werden de twee aangehouden. Op aanwijzen van een wandelaar werd, in de buurt waar een van de verdachten is aangehouden, ook een nepvuurwapen gevonden dat niet van echt was te onderscheiden. De politie zoekt nog naar getuigen van de straatroof.





