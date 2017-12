'Grootste deel vuurwerkverkopers houdt zich goed aan regels'

LEIDEN - Ongeveer 80 procent van de vuurwerkverkopers houdt zich prima aan de regels die er zijn om de veiligheid te waarborgen. Toezichthouders van de Omgevingsdienst West Holland uit Leiden zien bij de 20 procent die toch de fout in gaat slechts kleine dingen die mis zijn.

'Het gaat steeds beter door de jaren heen,' zegt toezichthouder Wilko Rietmeijer. Samen met een collega controleert hij de opslag en verkoop van het vuurwerk van ondernemer Gerrit Piet. Die heeft een kleine duizend kilo vuurwerk opgeslagen liggen achter zijn fietsenwinkel.

'De schoonheidsfoutjes zijn wel weg,' weet Rietmeijer. 'Er zijn soms nog wel ondernemers die proberen een bochtje af te snijden door een deur van de bunker open te laten staan. Maar dat is echt niet de bedoeling.'



Opslaan in speciale bunker

Wie vuurwerk verkoopt moet dat opslaan in een speciaal daarvoor gebouwde bunker. Die moet goed zijn afgesloten met een zware deur, voorzien zijn van een sprinklerinstallatie, en het vuurwerk moet een klein stukje van de muur vandaan liggen.

In de winkel van Gerrit Piet blijkt alles prima in orde na de controle. De toezichthouders van de Omgevingsdienst West Holland controleren in twee dagen veertig verkooppunten in Leiden en omgeving.



'Leuke bijverdienste'

'Het worden nooit minder regels,' zegt ondernemer Gerrit Piet. 'Het is een leuke bijverdienste als de verkoop van fietsen in de winter wat minder is.' Ondanks de vele regels en de berg papierwerk vindt hij het nog steeds leuk. 'Het is in het begin even stressen, maar als alles loopt, is het nog best te doen.'

LEES OOK: Vuurwerkverkoop van start: kopen, maar nog niet knallen