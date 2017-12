COLUMN: Goede voornemens... maar wat?

ZOETERMEER - Een lieve vriendin vroeg mij of ik al nagedacht heb over mijn doelen voor 2018. Zij doet dat ieder jaar. Voor de start van een nieuw kalenderjaar bedenkt zij waar ze mee aan de slag wil en wat ze hoopt te bereiken in de komende twaalf maanden. Zeven doelen op zeven verschillende gebieden. Persoonlijke ontwikkeling, Relaties en gezin, Vriendschappen, Financiën, Werk, Sport en gezondheid en tot slot nog Goede doelen en liefdadigheid.

Om te zorgen dat het niet bij alleen maar ijdel dromen blijft, moet er voor ieder doel natuurlijk ook gelijk een praktisch en uitvoerbaar plan verzonnen worden. Anders komt er natuurlijk helemaal niks van.

Dus dat ben ik nu aan het doen. Een plan verzinnen voor 2018. Normaal ben ik niet zo van de plannen. Al helemaal niet zo gestructureerd. Maar dit jaar lijkt het me goed om dat wel te doen. 2017 is voorbij gevlogen en stond voor mij volledig in het teken van werk, werk en nog eens werk. Dat was supergaaf. Er is veel gelukt en bereikt, maar het betekent wel dat er heel veel andere dingen op een heel laag pitje hebben gestaan. Tijd om daar verandering in te brengen. Want het leven bestaat niet alleen uit werk tenslotte.

En aangezien veranderingen nou eenmaal niet vanzelf tot stand komen, zelfs niet voetje voor voetje, schrijf ik een plannetje. Een tikkeltje ambitieus, de lat net iets te hoog. Dat houdt me scherp, compromissen sluiten en terugkrabbelen kan altijd nog.

Een goed 2018!

Reageren? Mail naar manonvankreijl@omroepwest.nl.





Alle columns van Manon van Kreijl zijn terug te lezen op een aparte pagina.