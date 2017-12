Regiochauffeurs Groene Hart staan met lege handen als ze niet tekenen

BODEGRAVEN - De chauffeurs van de regiotaxi van Groene Hart Hopper hebben donderdag gedemonstreerd bij een restaurant in Bodegraven. De werknemers waren door hun werkgever Van Rhijn uit De Meern uitgenodigd om hun ontslag vrijwillig te ondertekenen, omdat de vervoerder het contract voor regiobusjes met de gemeenten van het Groene Hart kwijt is geraakt. De vervoerder komt volgens FNV Taxi niet met een sociaal plan voor de chauffeurs.

'Ze moeten de beïndiging van hun arbeidscontract ondertekenen en vervolgens tijdelijk in dienst bij Wegman Personenvervoer uit Ameide, maar dan tegen veel slechtere voorwaarden', zegt Herbert Römer van FNV Taxi. 'Als ze niet tekenen, staan ze straks met lege handen', zegt Cassander Wegman van Taxi Wegman, de nieuwe aanbieder van regiotaxi's in het Groene Hart. Hij begrijpt dat de chauffeurs in onzekerheid zitten en boos zijn over wat hen nu zo vlak voor kerst overkomt. 'Ik zou ook een nulurencontract kunnen bieden, maar dan zou ik alleen aan mezelf denken en dat wil ik niet.'

Ongeveer veertig chauffeurs en een woordvoerder van FNV Taxi liepen met een houten demonstratiebord het restaurant binnen om hun oude werkgever Van Rhijn de wind van voren te geven. De afgevaardigden van Van Rhijn reageerde nauwelijks op de plotselinge actie. Het personeel van het restaurant des te meer en sommeerde de chauffeurs te vertrekken uit het restaurant, waardoor een gesprek tussen beide partijen niet van de grond kwam.



Klachten regiovervoer

Vorige week verloor de firma Van Rhijn uit De Meern het contract voor de regiobusjes. De betrokken gemeenten (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) waren de wanprestaties van de vervoerder meer dan zat. Het regende voortdurend klachten over veel te lange wachttijden.

Het regiovervoer wordt vanaf 1 januari tijdelijk (tot de nieuwe aanbesteding in de zomer) overgenomen door Wegman Personenvervoer uit Ameide. Dat bedrijf zou ook alle chauffeurs overnemen. Maar de chauffeurs voelen zich met de rug tegen de muur gezet. Vlak voor kerst kregen we een contract opgestuurd, daar mochten we tijdens de kerst over nadenken, maar er was niemand bereikbaar. Dat is veel te kort dag.'

Wie rijdt vanaf 1 januari?





Namens de gemeenten reageert Krimpenerwaard met een verklaring: 'De huidige vervoerder DVG heeft afgelopen periode alles gedaan om het vervoer op een hoog kwaliteitsniveau te brengen en rendabel uit te voeren. Dit blijkt echter onvoldoende haalbaar waardoor we tot beeindiging van het contract zijn gekomen. (...) In onderlinge overeenstemming met de vervoerders is het contract per 31-12-2017 beeindigd. Een nieuw contract is per 1-1-2018 met Wegman afgesloten tot 1-8-2018. Hierna is de nieuwe aanbesteding klaar en kan de nieuwe vervoerder starten.'

De gemeenten bemoeien zich niet met de manier waarop de vervoerders met hun personeel omgaan: 'Personele aangelegenheden vallen onder de vervoerders. Als gemeenten zijn wij opdrachtgever.' Het is nu onduidelijk wie de regiobusjes op 1 januari gaat rijden. De meeste regiochauffeurs willen niet buigen voor een slechter contract dan ze nu hebben.