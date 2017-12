Deel dit artikel:











Erik Jan Kooiman kan Olympische Spelen in Pyeongchang vergeten Erik Jan Kooiman. (Foto: Orange Pictures) Jutta Leerdam (rechts) en haar tegenstander Marrit Leenstra op het OKT. (Foto: Orange Pictures)

LEKKERKERK - De olympische droom van Erik Jan Kooiman is niet uitgekomen. Op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) eindigde de 31-jarige Lekkerkerker, die in het verleden zilver en brons won op de WK afstanden, als vierde op de 10.000 meter. Zijn tijd (13.01,53) was niet snel genoeg om winnaar Sven Kramer (12.54,04) en runner-up Jorrit Bergsma (12.58,78) te bedreigen. Eerder deze week werd Kooiman dertiende op de vijf kilometer.

Jos de Vos herstelde zich na zijn val op de 5000 meter. Zijn persoonlijk record stelde de Boskoper met 13.16,49 ruim twee seconden scherper. Daarmee kwam De Vos echter niet verder dan de tiende en twee-na-laatste plaats. Jutta Leerdam Op de 500 voor vrouwen onderscheidde Jutta Leerdam zich opnieuw in positief opzicht. De 18-jarige 's-Gravenzandse verbeterde haar persoonlijk record met twaalf honderdsten: 38,70. Daarmee werd ze zevende. Dione Voskamp (20) uit De Lier finishte als tiende. Haar tijd (39,04) was elf honderdsten sneller dan ze ooit had gereden.

Roxanne van Hemert uit Wassenaar (39,43), Leeyen Harteveld uit Zoetermeer (39,97) en Manouk van Tol uit Ter Aar (40,00) eindigden, in het deelnemersveld met in totaal twintig vrouwen, respectievelijk als veertiende, achttiende en negentiende. Winnares werd Anice Das in 38,42, voor Marrit Leenstra (38,52) en Letitia de Jong (38,58).