Gemeente Katwijk scoort internethit met filmpje tegen vuurwerkvandalisme

DEN HAAG - De gemeente Katwijk heeft een internethit te pakken. Het campagnefilmpje tegen vuurwerkvandalisme dat de gemeente op YouTube heeft gezet is donderdagochtend geplaatst op Dumpert.nl, en daar is het tot 19.00 uur 's avonds ruim 130.000 keer bekeken.

In het filmpje beklagen politiemensen, BOA's en gemeenteambtenaren zich bij burgemeester Cornelis Visser over de schade die vorig jaar is aangericht, tot de burgemeester er horendol van wordt.



De klachten worden begeleid door beelden van ontploffende prullenbakken, flessen en andere zaken. Visser eindigt het filmpje met de oproep 'Houd de boel heel, dat doen wij ook'. Katwijk had begin dit jaar voor 20.000 euro aan schade na de jaarwisseling.



Reacties

De reacties onder het filmpje wisselen. Er zijn mensen die het een goed initiatief vinden: 'Nou ik ben het daar volledig mee eens. Laten we inderdaad alles heel houden, dan hebben we volgend jaar ook weer vuurwerk,' schrijft iemand.

Maar er zijn ook mensen die vrezen dat zo'n filmpje een averechts effect zal hebben: 'Nu gaat de jeugd nog meer hun best doen om volgend jaar ook in de videofuck te komen. Voor hun voelt dit als geliked worden.'

