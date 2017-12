Deel dit artikel:











Wijsmuller: bouw cultuurcomplex gaat weer verder Het nieuwe cultuurcomplex in Den Haag gezien vanaf de Turfmarkt. | Afbeelding: gemeente Den Haag

DEN HAAG - De bouw van het cultuurcomplex in Den Haag gaat op 8 januari weer verder. Dat zegt wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) donderdagavond in het spoeddebat over het cultuurcomplex.







Volgens de wethouder is het conflict met de bouwer opgelost. Vorige week werd bekend dat de bouw van het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) was stilgelegd en dat het Haagse stadsbestuur Volgens de wethouder is het conflict met de bouwer opgelost. Vorige week werd bekend dat de bouw van het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) was stilgelegd en dat het Haagse stadsbestuur in crisisberaad bijeen was geweest. Op het Spuiplein moet het nieuwe onderkomen komen voor het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. Het bouwproject gaat bijna 177 miljoen kosten en moet in 2020 klaar zijn. Op verzoek van de SP kwam een deel van de raad terug van reces voor een spoeddebat om Wijsmuller aan de tand te voelen over het stilleggen van de bouw.