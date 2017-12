Deel dit artikel:











Illegaal vuurwerk in Zoetermeer in beslag genomen (Foto: Archief)

ZOETERMEER - In Zoetermeer is op vijf verschillende adressen in totaal 32 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. De politie vond onder meer mortierbommen, nitraten en cobra's.

De controles waren in de wijken Oosterheem, Seghwaert, Buytenwegh en Noordhove. In totaal zijn zeven verdachten aangehouden, van wie er één minderjarig is. Eén van de verdachten had 132 cobra's in huis, genoeg om hem voor de rechter te brengen. De andere zes worden binnenkort verhoord. De politie roept ouders op om in de gaten te houden wat voor vuurwerk hun kinderen in huis halen, zeker als het via internet wordt besteld.