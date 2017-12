Deel dit artikel:











'Bezuinigen in de zorg door investeren in voorlichting en aanpak eenzaamheid'

DEN HAAG - De beste bezuiniging in de wijkzorg is investeren. 'Geef wijkverpleegkundigen de tijd om hun patiënten voor te lichten over zaken als voeding en beweging', zegt Marjolein Zilverentant uit Voorschoten, voorzitter van de vakgroep vakgroep Wijkverpleegkunde van de beroepsvereniging VenVN.

De zorg kampt met grote problemen: personeelstekort, geldtekort, tijdtekort en dus zorgtekort. De wijkzorg is daarop geen uitzondering. Maar volgens Marjolein Zilverentant is de oplossing eigenlijk heel simpel: preventie. 'Laat wijkverpleegkundigen voorlichting geven en laat gemeenten zorgen dat er ontmoetingsplaatsen zijn om iets te doen aan hun eenzaamheid. Want van eenzaamheid word je ziek.' Marjolein werd in oktober voorzitter van de vakgroep Wijkverpleegkunde van de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden (VenVN). Zij maakt zich sterk voor de wijkverpleegkundigen als poortwachter. 'Wij komen bij patiënten binnen en kunnen met hen praten over hun eenzaamheid, hoe zij omgaan met hun gezondheid, hun voeding en beweging. Daarmee kun je voorkomen dat zij later nog meer zorg nodig krijgen. En dat kan heel veel geld schelen.'