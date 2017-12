Veel minder treinen Schiphol-Leiden

LEIDEN - Tussen Schiphol en Leiden hebben donderdagavond enige tijd veel minder treinen gereden. Tussen Hoofddorp en Leiden was even voor 20.30 uur een trein gestrand, daardoor konden andere treinen er niet meer langs.

De stremming had gevolgen voor alle treinen die vanuit Amsterdam Centraal en Amsterdam-Zuid via Schiphol richting Leiden en Den Haag rijden. Ook de andere kant op was er vertraging.

De defecte trein is weggesleept. Rond kwart voor tien reed alles weer volgens de dienstregeling.