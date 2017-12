Veel rook en schade door brand in portiekwoning Rijswijk

RIJSWIJK - Een brand in de keuken van een Rijswijkse portiekwoning aan de Terracottastraat heeft donderdagavond voor behoorlijk wat rook en schade gezorgd. De bewoners waren niet thuis toen het gebeurde. Er zijn volgens de brandweer geen gewonden gevallen.

Wat de oorzaak was van de brand is nog onbekend. Het huis waarin de fik ontstond is onbewoonbaar, meldt de brandweer.

Bewoners van omliggende huizen werden geëvacueerd. Alle portiekwoningen zijn vervolgens gecontroleerd en inmiddels weer vrijgegeven.

