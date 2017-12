FNV: 'taxichauffeurs regiotaxi Groene Hart moeten toch tekenen'

GOUDA - De chauffeurs van de regiotaxi in het Groene Hart moeten toch het nieuwe contract bij Wegman Personenvervoer tekenen. Na overleg met juristen heeft de FNV-Taxi donderdagavond het personeel alsnog geadviseerd een handtekening te zetten.

Eerder vandaag was in Bodegraven een protestactie georganiseerd door de vakbond. Vorige week verloor de oude vervoerder het contract voor de regiobusjes. De betrokken gemeenten (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) waren de wanprestaties van de vervoerder meer dan zat. Het regende voortdurend klachten over veel te lange wachttijden.

Het vervoer is tijdelijk toegekend aan een ander bedrijf, tot er een nieuwe aanbestedingsprocedure is geweest. De chauffeurs zijn bang dat ze minder uren werk krijgen én slechtere arbeidsvoorwaarden. Maar volgens de nieuwe werkgever Wegman moeten de chauffeurs tekenen omdat ze 'anders met lege handen staan'.



'Voldoende uren'

Dit laatste wordt nu beaamd door FNV Taxi, zegt bestuurder vervoer Herbert Römer. 'Bestaand personeel dient nu het contract te tekenen om zodoende betrokken te blijven bij het werk. Ook heeft Wegman aangegeven voldoende uren te geven en te zorgen dat het huidige personeel niet financieel in de problemen komt.'

