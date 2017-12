Gemeenteraad: Wijsmuller had ons beter moeten informeren over bouwstop cultuurcomplex

DEN HAAG - Een ruime meerderheid in de Haagse gemeenteraad vindt dat wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) de raad eerder had moeten informeren over het stilleggen van de bouw van het cultuurcomplex in het centrum van de stad. Oppositie- én coalitiepartijen noemen het 'raar' dat ze via de media moesten vernemen dat er vorige week geen bouwvakkers verschenen op het terrein. De wethouder erkende, donderdagavond tijdens een spoeddebat, dat hij inderdaad ‘een briefje’ had kunnen schrijven.

Raadsleden van vrijwel alle partijen moesten vorige week via Omroep West vernemen dat de bouw van het cultuurcomplex stil lag en dat het college van burgemeester en wethouders daarover in spoedberaad bijeen kwam. 'Raar', oordeelde PvdA-raadslid Jeltje van Nieuwenhoven over het feit dat de vrijdag daarop wel de pers op de hoogte werd gesteld van een ‘issue’ met de bouwer, maar niet de raadsleden. Volgens haar had de wethouder daarover best een briefje kunnen schrijven. ‘Dat had ik nog wel kunnen doen. Ik ben in een vorig leven secretaresse geweest.’ 'Een onacceptabele situatie', vond ook SP-raadslid Aisha Akiat, die het spoeddebat had aangevraagd. 'Mijn fractie gaat zich hierop beraden.'

Veel collega’s sloten zich aan bij de kritiek. ‘Bijzonder teleurstellend’, aldus fractievoorzitter Arjen Kapteijns van GroenLinks. ‘De wethouder is de regie kwijt’, voegde Daniëlle de Winter van de PVV daaraan toe. En Robert Barker van de Partij voor de Dieren: ‘De radiostilte geldt niet voor Omroep West – de radiozender - maar wel voor de raad.’





Hijgerig

VVD, CDA en de Haagse Stadspartij – de eigen partij van Wijsmuller – vonden een extra vergadering midden in het kerstreces om deze kwestie overbodig. 'Hijgerig', aldus fractievoorzitter Peter Bos van die tweede partij. Wijsmuller erkende echter zelf ook dat hij de raad beter had kunnen informeren. 'Wij hadden best een briefje kunnen schrijven. Dat had gekund.'

Maar voegde hij er ook aan toe: de afspraak is dat de raad via zogenaamde kwartaalrapportages op de hoogte wordt gesteld. De laatste is twee weken geleden nog besproken, de volgende komt in januari. Volgens hem is het idee dat de politiek alleen van tussentijdse actuele ontwikkelingen op de hoogte geteld als die gevolgen hebben voor de planning of de financiën. En dat is nu niet het geval. ‘Het is niet gebruikelijk dat wij als college de raad bij iedere stap informeren.’





Wat was nou het geschil

Over wat precies het geschil was tussen de bouwer en de gemeente, bleef de raad lang doorvragen. Dit omdat de wethouder volgens vooral oppositiepartijen niet helder kon maken wat er exact aan de hand was.

Wijsmuller zei dat er een verschil van mening was over de acceptatie door de gebruikers van het cultuurcomplex en gemeente aan de ene kant en de bouwer aan de andere kant over een volgende stap bij het maken van de plannen, het zogenaamd 'technisch ontwerp afbouw' . Het zou daarbij gaan om de ‘voortgang van het ontwerpproces’. De wethouder: ‘Toen zich dat voordeed hebben wij als college gekozen voor radiostilte om te ontdekken waarover de discussie ging.’ Diverse raadsleden probeerden vervolgens uit de wethouder te trekken wat dat precies inhoudt. Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP, bijvoorbeeld: ‘Die informatie is dus vrij abstract.’





'Ongebruikelijk en vervelend'

Veel helderder werd het toch niet. Wel voegde de wethouder eraan toe dat de situatie ‘ongebruikelijk en vervelend’ was. Maar, zei hij: ‘De eerste prioriteit was om het probleem op te lossen. Hadden wij de raad proactief moeten informeren? Dat had misschien via een kort briefje gekund. Maar dat zou ook weer meer vragen hebben opgeroepen.’

Wijsmuller maakte aan het begin van de vergadering duidelijk er op 8 januari weer verder wordt gewerkt. Over hoeveel dagen de bouw dan precies heeft stil gelegen, ging hij niet in. Volgens hem is het gebruikelijk in de bouwwereld dat er rond deze dag niet zo hard wordt gewerkt.





Procedures lopen nog

Ook erkende hij dat er ook nog wat procedures lopen. Zo is er bezwaar aangetekend tegen de bouwvergunning. En is de welstandscommissie ook nog niet akkoord met het aangepaste bouwplan. Of dat nog consequenties heeft, moet later nog blijken. Wel staat inmiddels een tweede bouwkraan op het terrein. Op de website van de bouwer stond vorige week nog dat het er maar een was, maar dat is verouderde informatie, zei hij.

Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering wordt er opnieuw over de kwestie gesproken. Dan wil in ieder geval de Groep de Mos een voorstel indienen om een andere wethouder dan Wijsmuller verantwoordelijk te maken voor het project. Raadslid Arjen Dubbelaar ziet liever Boudewijn Revis (VVD) of Tom de Bruijn (D66) dit grootste bouwproject in de Haagse binnenstad leiden.