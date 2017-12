West Wekker: Bouw cultuurcomplex weer verder en gemeente Katwijk scoort

DEN HAAG - Goeiemorgen, de laatste dag alweer van deze 'tussenweek' tussen kerst en oud en nieuw. Met het Haagse cultuurcomplex; waarom je zou moeten investeren in de wijkzorg en een zieltogend taxibedrijfje.

1. Gemeenteraad: Wijsmuller had ons beter moeten informeren over bouwstop cultuurcomplex

De bouw van het nieuwe OCC in Den Haag wordt op 8 januari weer hervat. Dat beloofde verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller donderdagavond tijdens een ingelaste vergadering van de gemeenteraad. De bouw van het cultuurcomplex werd voor de kerst stilgelegd vanwege een conflict met de bouwer, maar dat conflict is opgelost, zegt de wethouder.

2. Gemeente Katwijk scoort internethit met filmpje tegen vuurwerkvandalisme

Een hit op YouTube voor de gemeente Katwijk. Een campagnefilmpje tegen vuurwerkvandalisme is opgepikt door Dumpert.nl en dat levert veel clicks op voor de gemeente.

3. 'Bezuinigen in de zorg door investeren in voorlichting en aanpak eenzaamheid'

De beste bezuiniging op de wijkzorg is erin investeren. Dat zegt Marjolein Zilverentant van de beroepsvereniging van wijkverpleegkundigen. Een investering nu zorgt vaak voor lagere kosten later...

4. Reddingsactie voor Karaoketaxi: 'Het zou heel jammer zijn als het stopt'

Ton Baggerman heeft al 20 jaar een bijzondere taxi in Den Haag: de karaoketaxi. Maar sinds kort staat hij stil. De motor is kapot, en Ton heeft 4000 euro nodig voor een nieuwe. Dat bedrag probeert hij bij elkaar te brengen met een crowdfunding.

Het weer: Een bewolkte dag met eerst natte sneeuw en daarna regen. Het wordt 5 graden.