Automobilist op A12 aangehouden met behulp van politiehelikopter

DEN HAAG - De politiehelikopter heeft in de nacht van donderdag op vrijdag geassisteerd bij het aan de kant zetten van een auto op de A12. Het voertuig reed eerder met zeer hoge snelheid door de bebouwde kom.

Op de snelweg tussen Gouda en Nootdorp kon de auto tot stilstand worden gedwongen. De bestuurder heeft een proces-verbaal gekregen en er is een mededeling rijvaardigheid opgemaakt. Dat betekent dat hij verplicht een dure cursus moet volgen. De politie meldt dat het voertuig niet in beslag is genomen.