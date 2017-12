'Blus kleine brandjes zelf tijdens Oud en Nieuw'

DEN HAAG - Mensen in de grote steden moeten kleine brandjes tijdens Oud en Nieuw zelf doven. Zo nemen ze de brandweer werk uit handen. Dat zegt commandant Lucien Groenewegen van de brandweer Haaglanden in De Telegraaf.

'Vanzelfsprekend alleen als het gaat om vuurtjes die mensen zelf kunnen doven', aldus Groenewegen. 'Burgers moeten ons wel ogenblikkelijk alarmeren als er mensen in gevaar zijn of auto's in brand kunnen vliegen.' Zijn korps krijgt op een normale dag rond de zeventig meldingen binnen. Tijdens de jaarwisseling is dat zo'n zevenhonderd, waarmee Den Haag landelijk koploper is.

'Het is dan ook logisch dat burgers te hulp worden geroepen om kleine vuurtjes zelf met water of zand te bestrijden', zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. In totaal krijgt de brandweer in de oudejaarsnacht tussen de 4.000 en 5.000 meldingen.