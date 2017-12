Deel dit artikel:











Al meer dan 500 klachten over vuurwerkoverlast in Den Haag Foto: Archief Op de kaart zijn het aantal meldingen tot 29 december te zien (Beeld: GroenLinks)

DEN HAAG - Bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast zijn in enkele dagen al meer dan 500 klachten van Hagenaars binnengekomen. Volgens initiatiefnemer GroenLinks is Den Haag de stad met het hoogste aantal vuurwerkoverlastmeldingen in Nederland.

Landelijk staat de teller nu op ruim 15.000 klachten. Na Den Haag komen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht de meeste klachten binnen. De klachten gaan vooral over harde knallen van vuurwerkbommen. 'Dat Den Haag bovenaan deze lijst staat, laat zien dat er nu echt iets moet gebeuren', zegt fractievoorzitter Arjen Kapteijns van GroenLinks. 'Het vuurwerk wordt steeds zwaarder, we krijgen veel meldingen binnen van mensen bij wie de ramen er zowat uitspringen', zegt Kapteijns. Er wordt niet alleen op straat al veel vuurwerk afgestoken maar ook in speeltuinen, parken en natuurgebieden. Zo zijn er klachten over overlast in wijkpark de Verademing, in de Nieuwe Scheveningse Bosjes en in het natuurgebied rond de Uithof.

