Deel dit artikel:











Radiovrouw Sonja van Proosdij overleden Foto: ANP

DEN HAAG - In haar woonplaats Den Haag is donderdag radiopresentatrice Sonja van Proosdij overleden. Ze was 84 jaar. Dat heeft de uitvaartondernemer gemeld op verzoek van Van Proosdij zelf.

Van Proosdij was een van de eerste vrouwelijke radiopresentatoren. Ze begon haar omroepcarrière in de jaren zestig bij Radio Noordzee, die uitzond vanaf het REM-eiland, een platform in de Noordzee voor de kust van Noordwijk. Met haar presentatie opende ze de zender en sprak zes maanden later ook de laatste woorden, toen de regering de stekker uit het REM-eiland trok. Daarna vertrok Van Proosdij naar Hilversum, waar ze ruim 25 jaar verslaggeving en presentatie deed bij de actualiteitenrubriek AVRO's Radiojournaal. Ook maakte ze kinderprogramma's en reportages voor de NCRV. Daarnaast schreef ze voor kranten en tijdschriften. Van Proosdij stond bekend om haar directe en persoonlijke manier van interviewen. Kort voor haar dood interviewde ze nog ambassadeurs in Nederland, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.