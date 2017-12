Deel dit artikel:











Automobilist die doorreed na aanrijden voetganger had gedronken Foto: Regio15

DEN HAAG - De 39-jarige Hagenaar die woensdagavond werd opgepakt omdat hij was doorgereden na een botsing met een voetganger had te veel gedronken. De politie heeft vrijdag laten weten dat de man bij een blaastest op het politiebureau teveel alcohol in zijn bloed had.

Bij het ongeluk op de Meppelweg ter hoogte van de Maartensdijklaan raakte een 74-jarige man uit Den Haag zwaargewond. Bij de aanrijding was de bestuurder van de bestelbus zijn kentekenplaat verloren. Zo kon de politie hem opsporen en aanhouden. De bestelbus, een Mercedes Sprinter, werd beschadigd teruggevonden in de Weesperstraat. De politie wil in contact te komen met mensen die iets gezien hebben van de aanrijding of het beschadigde busje.