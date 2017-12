Politiebureau Westland in weekend gesloten

NAALDWIJK - Wie vanaf 1 januari aangifte wil doen op het politiebureau van Westland, aan de Vierschaar in Naaldwijk, kan daar niet meer in het weekend terecht. Mediapartner WOS meldt dat de openingstijden worden beperkt tot de doordeweekse dagen.

Burgemeester Van Ardenne schrijft aan de Westlandse gemeenteraad dat het bureau vanaf 1 januari geopend is van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 18.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 21.00 uur. Nu zijn de openingstijden nog van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur en op zondag van 9.00 tot 18.00 uur.

Buiten de openingstijden kunnen mensen voor spoedgevallen terecht bij de zogenoemde geveltelefoon, een knop aan de gevel van het politiebureau. Via deze telefoon krijgt men contact met de operationeel commandant of het hoofdbureau van de politie in Den Haag. Voor andere zaken is in het weekend het politiebureau in Delft geopend.