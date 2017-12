Knallend het nieuwe jaar in: dit doet Omroep West rond de jaarwisseling

DEN HAAG - Tijdens de jaarwisseling zit je goed bij Omroep West. Met de oudejaarsconference van Sjaak Bral, het traditionele vreugdevuur op Scheveningen en de nieuwjaarsduik hoef je op TV West, Radio West, app en website niets te missen.

Sjaak Bral

We sluiten het jaar op 31 december lachend af met de traditionele oudejaarsconference van cabaretier Sjaak Bral: Vaarwel 2017. Voor de vijftiende keer is zijn oudejaarsconference hét moment om gierend het jaar door te nemen. Je ziet het vanaf 19.00 uur op TV West, daarna wordt de uitzending herhaald.

Vreugdevuren

Op oudjaarsavond worden weer twee grote vreugdevuren in brand gestoken in Den Haag en Omroep West is er live bij. De vuurstapels met pallets op Scheveningen en Duindorp wordt om middernacht aangestoken.

Vanaf 23.30 uur schakelen we rechtstreeks over naar onze verslaggevers Fred Zuiderwijk en Maarten Brakema. De uitzending duurt tot 00.30 uur.

Nieuwjaarsduik

Op 1 januari is er een bijzondere uitzending van het TV West Nieuws, met daarin al het nieuws uit de regio rondom de jaarwisseling. De uitzending begint om 11.15 uur.

Daarna schakelen we over naar het strand van Scheveningen, waar om 12.00 uur duizenden bikkels weer de koude Noordzee trotseren voor een frisse start van het nieuwe jaar.

Voor alle niet-duikers die er toch een beetje bij willen zijn kunnen alles volgen op TV West en rechtstreeks via Facebook. Presentatrice Martine Boerkamp en verslaggever Curt Fortin brengen verslag uit van dit ijskoude, maar hartverwarmende evenement.

Uitzending gemist? Geen probleem! Op de website van Omroep West zijn alle uitzendingen later terug te kijken.