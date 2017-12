Eerste aanhoudingen voor afsteken vuurwerk

DEN HAAG - In het Haagse stadsdeel Segbroek zijn de eerste jongeren aangehouden voor het te vroeg afsteken van vuurwerk. Dat meldt de politie op Twitter.

De aanhoudingen zijn verricht na meldingen op Facebook en via Twitter. De teamchef van bureau Segbroek laat weten dat de jongeren worden doorgestuurd naar bureau HALT.

Ook de politie in Westland meldt een aanhouding na een melding via Facebook. Er is één persoon opgepakt voor het in bezit hebben van illegaal vuurwerk.





