Met wat geluk is het droog tijdens de jaarwisseling Sterretje (Foto: Ab Donker)

DEN HAAG - Er is een kans dat we tijdens het vuurwerk zonder paraplu naar buiten kunnen. Volgens onze weerman Huub Mizee hebben we rond middernacht te maken met opklaringen, maar het is niet overal droog: er trekken ook wat buien over de regio.

De jaarwisseling verloopt met 7 tot 8 graden vrij warm. Ook waait het behoorlijk hard. 'Dus met vuurpijlen is het enigszins oppassen', aldus Huub Mizee. Op Oudjaarsdag is het overdag bewolkt en regenachtig. Er staat een flinke zuidwestenwind waardoor zeer warme lucht naar onze regio wordt geblazen. De temperatuur komt in de middag uit op ongeveer 13 graden. In de avond wordt het droger en waait de wind iets minder hard.

Nieuwjaarsdag Rond middernacht is het dus met wat geluk droog en ook tijdens de nieuwjaarsduik is het waarschijnlijk droog. 'We hebben dan te maken met een afwisseling van wolken en zon. Het waait wel een beetje. De zeetemperatuur ligt rond 7 graden. Dat is niet zo heel koud, een beetje vergelijkbaar met de afgelopen jaren', aldus de weerman.





