Vrachtwagen rijdt de berm in op N457 De vrachtwagen raakte op de N457 bij Moordrecht van de weg (Foto: AS Media)

MOORDRECHT - Een vrachtwagen is vrijdagmiddag op de N457 bij Moordrecht van de weg geraakt en in de berm tot stilstand gekomen. Hierdoor was de weg tussen Moordrecht en Waddinxveen tijdelijk afgesloten.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een bergingsbedrijf heeft de vrachtwagen uit de berm getrokken. .