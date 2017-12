KIJK HIER: Prachtige dronebeelden opbouw vreugdevuur Scheveningen

DEN HAAG - De mannen en vrouwen van Scheveningen zijn al dagen keihard aan het werk om een zo hoog mogelijke stapel pallets te bouwen voor het jaarlijkse vreugdevuur. Dirk Verhoeven van Klaarwakker Producties is daarbij en maakte deze prachtige dronebeelden.

Op Oudjaarsavond worden de twee grote vreugdevuren van Duindorp en Scheveningen in brand gestoken en uiteraard is Omroep West daar live bij. De vuurstapels met pallets worden om middernacht aangestoken.

Vanaf 23.30 uur schakelen we rechtstreeks over naar onze verslaggevers Fred Zuiderwijk en Maarten Brakema. De uitzending duurt tot 00.30 uur.





