Dertig maanden cel voor poging tot doodslag op 86-jarige vrouw De Houtduifstraat waar de vrouw werd belaagd | Foto: Regio15

DELFT - Een 22-jarige Delftenaar moet 30 maanden de cel in, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, voor de beroving op een vrouw van 86. De man overviel de vrouw in haar huis aan de Houtduifstraat in Delft en drukte een kussen in haar gezicht.

Het slachtoffer raakte gewond toen ze zich probeerde te verzetten. Zodra de vrouw hard begon te schreeuwen ging de overvaller ervandoor. De straf is gelijk aan de eis van het OM. Op het kussen werden DNA-sporen aangetroffen die matchen met de verdachte Delftenaar. Hij ontkende dat hij in het huis van het slachtoffer is geweest en zegt dat hij die nacht aan het werk was. Wie zijn werkgever is, wilde hij tijdens de rechtszaak niet zeggen.