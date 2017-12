Deel dit artikel:











Bikkels bereiden zich voor op ijszwemmen in de Amstel Foto: Omroep West

GOUDA - Nog even trainen en zaterdag is het zover. Dan doen Raymond Oosterbaan en Alexander Dokter mee aan de eerste officiële wedstrijd van de Nederlandse IJszwembond in Amsterdam. Zwemmen in het ijskoude water van de Amstel.

Raymond en Alexander oefenen in een natuurplas in Gouda. Ze zwemmen niet in een wetsuit, maar gewoon in zwembroek. 'Eerst is het even pijnlijk, maar je vergeet de pijn heel snel en dan is het echt heerlijk', zegt Oosterbaan. De twee zijn geoefende ijszwemmers en geven aan dat het niet voor iedereen is weggelegd en dat je wel degelijk moet trainen om je lichaam te laten wennen aan de koude temperaturen. De mannen hebben ook drijvers bij zich voor het geval ze door de kou kramp krijgen of verlamd raken. 'En als je aan de kant komt is het snel afdrogen en op temperatuur komen. Thuis een bakkie thee en dan ben je snel weer het mannetje.' LEES OOK: Hoe overleef je de nieuwjaarsduik? Vijf tips