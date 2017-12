Vuurwerkoverlast melden via Facebook: 'Ik hoor harde knallen'

REGIO - Vuurwerkoverlast kun je de komende dagen bij de politie doorgeven via Facebook. Het is een proef die wordt gehouden in de hele politie-eenheid Den Haag. 'We krijgen meldingen van knallen, maar ook van mensen die denken dat hun buren illegaal vuurwerk hebben,' zegt Ronald Hoek van het Facebookteam van de politie Noordwijk.

Alle zeven politiedistricten hebben hun eigen Facebookmeldkamer. Vanaf 10.00 uur zit een team klaar om de meldingen te bekijken. 'Het is laagdrempelig en we bereiken een doelgroep die niet zo snel zal bellen, maar wel veel op social media zit', zegt politieman Ronald Hoek.

Het is heel simpel; op Facebook zoek je de politie op in jouw woonplaats en via de chat leg je contact met de agenten van het vuurwerkteam. 'We reageren direct op berichten, vragen om extra informatie en sturen een surveillance-wagen die kant op, in de hoop dat we de daders betrappen,' legt Hoek uit.



Daders gevlogen

Ook als de daders al gevlogen zijn, heeft deze manier van werken zin, denkt Gerwin Ouwehand van de politie Leiden. 'We vragen om heel veel informatie. Dat zetten we allemaal in het systeem. Worden er morgen in dezelfde wijk weer knallen gehoord, dan heeft die extra informatie misschien wel nut en pakken we de overlastgevers toch nog.'

Vuurwerkoverlast melden via Facebook kan voor het eerst dit jaar. 'In januari hebben we een evaluatie. Dan bekijken we het resultaat en wat we er volgend jaar mee doen', zegt Ouwehand. Afgelopen jaarwisseling konden inwoners van de Haagse wijk Loosduinen al vuurwerkoverlast via Twitter melden. Die proef leidde tot zes aanhoudingen.