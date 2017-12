Grootste freerun trainingsevenement ter wereld in Den Haag

DEN HAAG - Je hebt het vast weleens gezien op straat: jongeren die springen, klimmen en salto's maken om zo verschillende obstakels te overwinnen. Beter bekend als freerunning. In principe kan iedereen deze sport doen, maar er moet wel worden geoefend. En dat kan tot en met zaterdag nog in Den Haag tijdens het grootste freerun trainingsevenement ter wereld.

Zo'n 500 jongeren uit verschillende landen doen hieraan mee. Drie dagen lang kunnen ze met elkaar trainen in een grote sporthal. Het '4 THE LOVE OF MOVEMENT', zoals het evenement heet, is alleen op training gericht en bevat geen wedstrijdelement. Het evenement wordt dit jaar voor de elfde keer gehouden.

Volgens Philip van Ees, één van de organisatoren, is dit dus bij uitstek de plek om lekker te kunnen oefenen en zo veel van elkaar te leren. 'Iedereen traint hier met elkaar en naast elkaar. Kinderen die nog maar twee jaar trainen kunnen bijvoorbeeld samen met de wereldkampioen een run doen.'



Freerun

Bij freerunning is het de bedoeling om door middel van gymnastische technieken, zoals flips, salto's en sprongen obstakels te trotseren. De sport is volgens Van Ees onstaan in Frankrijk, waarbij een groep jongeren op straat technieken uit het leger toepaste om over verschillende dingen, zoals muurtjes en kleine gebouwtjes, te klimmen.

De sport is niet geheel zonder risico's, maar volgens hoofdcoach Kevin van Alsemgeest gaat het in de meeste gevallen gewoon goed. 'Je ziet heel veel mensen door elkaar heen springen, maar iedereen let goed op elkaar, dus er is geen sprake van gevaar. Het is te vergelijken met een heel druk kruispunt in Tokyo, waar iedereen links en rechts om zich heen kijkt, maar toch gaat het als een geoliede machine door.'

