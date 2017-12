Cel voor mishandelen vriendin: 'ik heb haar nooit pijn willen doen'

DEN HAAG - Sultan zit inmiddels twee weken vast. De slanke jongeman, met Turkse roots, wordt ervan verdacht dat hij zijn vriendin heeft mishandeld. Zij, een prostituee van begin dertig, en Sultan, die midden twintig is, hebben een turbulente relatie waarvan de status op dit moment onduidelijk is. Het broertje van Sultan is naar de zitting gekomen om hem te ondersteunen. Hij zet netjes zijn petje af voordat de rechter begint.

Half december zijn Sultan en zijn vriendin in de auto onderweg naar het Van der Valk-hotel in Voorschoten. Het is nacht, ze hebben gedronken. Sultan zit achter het stuur. De twee slapen geregeld in een hotel als ze samen willen zijn: 'Zo'n drie a vier keer in de week', vertelt hij. Maar onderweg krijgt het stel ruzie. Ook dat gebeurt vaker.

Het gaat vaak over werk. Sultan wil dat zijn vriendin stopt met de prostitutie. De Bulgaarse staat achter het raam in een van de Haagse prostitutiestraten. Dit keer is niet het werk, maar een telefoongesprek de aanleiding voor de ruzie. Als Sultan ziet dat zijn vriendin zit te bellen met een 'dealer', slaat hij de telefoon uit haar handen. Hij wil niet dat ze drugs gebruikt, zegt hij.



'Vrouw wordt hysterisch'

Volgens Sultan wordt de vrouw vervolgens hysterisch en probeert ze op hem te springen. 'Ik ben bang om een aanrijding te maken en daarom duw ik haar van mij af', vertelt hij. Hij zet de auto aan de kant, de twee leggen de ruzie bij en rijden door naar het hotel, vertelt de verdachte. Daar aangekomen, gaan ze aan de wodka. Het stel valt ergens rond zes, zeven uur in de ochtend in slaap. Nog geen twee uur later staat de politie voor deur.

Want als Sultan na het inchecken nog even drinken gaat halen belt zijn vriendin met haar familie. Die krijgen de indruk dat het 'foute boel is', zegt de rechter. De zus van de vrouw, die vermoedt dat Sultan de pooier van haar zus is en helemaal niet blij is met hun relatie, belt uiteindelijk de politie. Die vindt later in de badkamer plukken haar van de vrouw. Ze heeft blauwe plekken onder haar ogen.



'Zo is het gegaan'

De rechter laat een paginagrote afbeelding zien uit het dossier, hij houdt de bladzijde omhoog. Het is een foto van de vrouw. 'We zien hier vers letsel en bloed op haar trui', zegt de rechter tegen Sultan. Die blijft bij zijn verhaal. Hij heeft haar alleen afgeweerd in de auto. 'Zo is het gegaan', zegt hij. Zijn vriendin doet geen aangifte tegen hem. Toch wordt Sultan aangehouden.

De officier van justitie vraagt zich op de zitting af hoe het kan dat Sultan in de auto niks geks aan zijn vriendin ziet, terwijl de politie haar later gewond in de hotelkamer aantreft. Sultans advocaat houdt het erop dat het incident er een is geweest tussen 'twee dronken mensen verwikkeld in een passionele, moeilijke verhouding'. De blauwe ogen kunnen ook best komen door het incident in de auto, zegt ze. Van mishandeling is volgens haar geen sprake.



'Wilde haar nooit pijn doen'

Aan het eind van de zitting krijgt Sultan het laatste woord. Hij pakt een briefje uit zijn zak en leest het voor. 'Ik heb haar nooit pijn willen doen', zegt hij. Hij beschrijft de moeilijke relatie met zijn vriendin. Volgens Sultan heeft de vrouw borderline en verloopt de relatie daarom soms moeizaam. Dat ze daar ook werkelijk aan lijdt is geen bewijs voor, zegt het OM. Voor de officier van justitie is de zaak duidelijk. Sultan heeft zijn vriendin mishandeld. Ze eist drie weken cel en een contactverbod van twee jaar.

De rechtbank moet even nadenken voordat ze uitspraak doen. Na een klein kwartier stappen ze de zaal weer in, ze zijn eruit. Volgens de rechter roept de zaak een 'zorgelijk beeld op.' Ondanks het ontbreken van een aangifte vindt hij de mishandeling bewezen. De verklaring van de vriendin en de bevindingen van de politie zijn voldoende bewijs. Ook een oude veroordeling voor onder meer mensenhandel speelt mee.



Cel en contactverbod

De rechter legt Sultan drie weken cel op. Ook het contactverbod komt er. Sultan mag twee jaar geen contact meer hebben met zijn ex-vriendin. Als hij dat toch doet, wacht hem een week cel voor elke keer dat hij het verbod overtreedt. Sultan moet nog een week zitten. Als hij wordt weggeleid, staat zijn broertje op. Hij probeert nog snel even oogcontact te maken.

