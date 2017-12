Geen olympische tickets op 1500 meter voor Van der Weijden en Wijfje

NIEUWVEEN - Geen olympische startbewijzen voor de Zuid-Hollandse schaatssters op de 1500 meter. In Heerenveen gingen de tickets op het olympische kwalificatietoernooi (OKT) naar Ireen Wüst, Lotte van Beek en Marrit Leenstra. Regerend olympisch kampioen Jorien ter Mors werd vijfde en kan haar titel niet verdedigen.

Melissa Wijfje uit Ter Aar viel ook buiten de boot, ze klokte 1.57,22 en eindigde daarmee als zevende. Eerder werd Wijfje zesde op de 3000 kilometer.

Voor Annouk van der Weijden uit Nieuwveen zat er niet meer in dan de twaalfde plaats. Ze had een lastige kruising en finishte in 1.58,13. Op de 3000 meter greep Van der Weijden net naast een plaats op de Spelen. Ook Roxanne van Hemert (Wassenaar) en Jutta Leerdam ('s-Gravenzande, plek 11) konden niet voor een verrassing zorgen.

LEES OOK: Kai Verbij uitgeschakeld op OKT door blessure