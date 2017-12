Van Barneveld in zinderende wedstrijd ten onder op WK darts

DEN HAAG - Raymond van Barneveld heeft zich niet geplaatst voor de halve finales van het WK darts in Londen. De Hagenaar was in een zinderende wedstrijd, die bol stond van de spanning, niet opgewassen tegen landgenoot Michael van Gerwen: 5-4.

Het was de derde keer in drie jaar tijd dat de twee dartgiganten tegenover elkaar stonden op het WK. Twee jaar geleden won Van Barneveld in de derde ronde met 4-3 van de 22 jaar jongere Van Gerwen. Vorig jaar was de jongste van de twee de sterkste in de halve finales (6-2).

De verwachtingen waren dan ook hooggespannen voorafgaand aan de wedstrijd tussen de vijfvoudig wereldkampioen (Van Barneveld) en de tweevoudig wereldkampioen.



Spanning

De spanning leek zowel 'Barney' als Van Gerwen parten te spelen. Beide spelers verloren in de eerste set alle legs die ze startten. Van Barneveld kreeg bij een stand van 2-2 in de eerste set wel drie setpijlen op dubbel 18, maar miste ze allemaal. Van Gerwen pakte daarna de set met dubbel 14.

Ook de daaropvolgende sets had de Hagenaar moeite om uit te gooien en bleef het een rommelige wedstrijd. Een van de weinige hoogtepunten was een finish van 121, waarmee Van Barneveld de tweede set pakte. Daarna nam Van Gerwen het heft in handen en liep uit naar 3-1. Van Barneveld rechtte zijn rug, kwam steeds beter in de wedstrijd en kwam terug tot 3-3. Beide mannen gingen steeds beter spelen.



Van Gerwen pakte een 4-3 voorsprong, maar Barney knokte zich terug en dwong een beslissende negende set af: 4-4. Daarin pakte Van Barneveld onder een luide kreet 'Come on!' meteen de eerste leg. Van Gerwen won zijn leg en Barney miste drie pijlen voor het binnenhalen van zijn leg, 2-1. Daarna bleef Van Gerwen koel en trok de wedstrijd na zich toe: 3-1 in de laatste set.



Halve finales

De Brabander treft in de halve finales de 27-jarige Rob Cross. De Britt was in een spannende partij met 5-4 te sterk voor de Belg Dimitri Van den Bergh.

