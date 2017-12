Deel dit artikel:











Minderjarige aangehouden met illegaal vuurwerk in rugzak Foto Facebook politie Zoetermeer

ZOETERMEER - Een minderjarige jongen is vrijdagavond aangehouden in de Zoetermeerse woonwijk Oosterheem. De jongen had zwaar illegaal vuurwerk bij zich en droeg dat in een rugzak.

Dit meldt de politie op Facebook. Na de vondst namen agenten ook een kijkje in de woning van de jongen. Ook daar werd illegaal vuurwerk gevonden. Het vuurwerk is in beslag genomen en de recherce onderzoekt de zaak. Doordat illegaal vuurwerk gevaarlijker is dan legaal vuurwerk zijn de straffen hoger.





LEES OOK: Vuurwerkoverlast melden via Facebook: 'Ik hoor harde knallen'