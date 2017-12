DEN HAAG - Op de derde verdieping van een portiekflat aan De Gaarde in Den Haag heeft vrijdagavond brand gewoed. De brand brak uit op het balkon.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Volgens nieuwssite Regio 15 is er veel schade te zien op het balkon. Volgens de brandweer is de brand vermoedelijk onstaan door vuurwerk. Er is niemand gewond geraakt.



LEES OOK: 'Blus kleine brandjes zelf tijdens Oud en Nieuw'