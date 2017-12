Deel dit artikel:











Bureau Zuiderpark tijdelijk ontruimd om zwaar illegaal vuurwerk Het bureau werd tijdelijk ontruimd. Foto Regio 15

DEN HAAG - Politiebureau Zuiderpark in Den Haag is vrijdagavond tijdelijk ontruimd. De EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) heeft een partij illegaal vuurwerk onderzocht dat eerder op de dag in beslag was genomen.

'Er waren twijfels over de veiligheid op het bureau door het zwaar illegale vuurwerk. Daarom is de EOD gekomen om het vuurwerk te onderzoeken', laat een woordvoerder van de politie weten. Na het onderzoek is het bureau weer vrijgegeven en konden de agenten weer aan het werk. 'Het vuurwerk is door de EOD meegenomen en zal op een veilige plek worden vernietigd.' LEES OOK: Minderjarige aangehouden met illegaal vuurwerk in rugzak