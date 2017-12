Uitgeschakelde Van Barneveld baalt van gemiste kansen

DEN HAAG - Raymond van Barneveld realiseert zich dat hij vrijdagavond een enorme kans heeft gemist om regerend wereldkampioen Michael van Gerwen te verslaan. 'Michael was vanavond kwetsbaar en toch kreeg ik het niet voor mekaar. Het lukte vanavond niet', zei de Hagenaar nadat hij met 5-4 was uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK darts in Londen.

'Barney' liet tegenover RTL7 weten dat hij zich juist heel goed voelde. In de beginfase miste hij echter heel veel kansen op de dubbels. 'Ik had er even geen geloof meer in. En als er een kans was om Michael te verslaan, dan wel vanavond.'

In de beslissende set miste de Hagenaar echter een cruciale kans om op voorsprong te komen. 'Wat er gebeurt op dubbel zestien in die laatste set, dat mag gewoon niet', vond hij zelf. 'Dat was onvergeeflijk.'



Pijn

'Dit zal een tijdje pijn doen', zei Van Barneveld na afloop. 'Maar ik heb alles gegeven wat ik had. Michael is een groot kampioen en ik hoop dat hij doorgaat en het toernooi wint.' Van Barneveld liet zelf weten dat hij terug zal komen. 'Ik zal volgend jaar terugkeren, want ik geef nooit op', kondigde hij via Twitter aan.



