Tram 17 in botsing met auto bij Den Haag Centraal Station

DEN HAAG - Een tram is zaterdagochtend in botsing gekomen met een auto vlakbij Den Haag Centraal Station. Door het ongeluk kwam de auto klem te zitten tussen de tram en een verkeerslicht. Er zou niemand gewond zijn geraakt.

De aanrijding gebeurde rond 08.00 uur op de kruising van de Bezuidenhoutseweg met de Rijnstraat. Het is niet bekend of tram 17, die onderweg was naar Wateringen, passagiers aan boord had toen het ongeluk gebeurde.

Als gevolg van de aanrijding moesten tramlijnen 9, 16 en 17 tijdelijk worden omgeleid, meldt de HTM.

