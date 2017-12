Deel dit artikel:











A13 weer open na ongeluk bij afrit TU Delft File op de A13 (Foto:Omroep West)

DELFT - De A13 is zaterdagochtend in de richting Den Haag enkele uren afgesloten geweest na een ongeval bij de afrit TU Delft. Bij het ongeval waren meerdere auto's betrokken. Er is niets bekend over gewonden.



De drie auto's die bij het ongeluk betrokken waren, zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. Rond 11:00 werd het wegdek schoongemaakt waarna de rijbanen weer open werden gesteld. Tot die tijd werd het verkeer omgeleid via de af- en oprit.

De drie auto's die bij het ongeluk betrokken waren, zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. Rond 11:00 werd het wegdek schoongemaakt waarna de rijbanen weer open werden gesteld. Tot die tijd werd het verkeer omgeleid via de af- en oprit. LEES OOK: A13 is drukste snelweg van Nederland